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ДТП цистерны с машиной такси перекрыло проезд у площади Александра Невского
Сегодня, 14:05
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

ДТП цистерны с машиной такси перекрыло проезд у площади Александра Невского

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Судя по данным онлайн-карт, придется постоять в небольшой пробке.

ДТП около площади Александра Невского перекрыло движение транспорта по проспекту Обуховской обороны. Участниками ДТП стали такси и цистерна. Об этом 10-го сентября сообщили в Telegeram-канале Центрального района.

Авария произошла у дома №3. Автомобиль врезался в дорожное ограждение у тротуара, а грузовик отбросило на разделительную полосу. Две полосы движения оказались заблокированы. Горючее из цистерны разлилось по проезжей части. Есть ли пострадавшие — неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Новогорелово запустили движение по Лиговскому путепроводу. 

Фото: Telegram / Центр.Новости

Теги: дтп, цистерна
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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