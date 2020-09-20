ДТП цистерны с машиной такси перекрыло проезд у площади Александра Невского

Судя по данным онлайн-карт, придется постоять в небольшой пробке.

ДТП около площади Александра Невского перекрыло движение транспорта по проспекту Обуховской обороны. Участниками ДТП стали такси и цистерна. Об этом 10-го сентября сообщили в Telegeram-канале Центрального района.

Авария произошла у дома №3. Автомобиль врезался в дорожное ограждение у тротуара, а грузовик отбросило на разделительную полосу. Две полосы движения оказались заблокированы. Горючее из цистерны разлилось по проезжей части. Есть ли пострадавшие — неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Новогорелово запустили движение по Лиговскому путепроводу.

Фото: Telegram / Центр.Новости