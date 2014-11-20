В Саратове задержали 14 украинских радикалов

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группы "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК (создание или участие в экстремистском сообществе). Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

У последователей экстремистской группировки изъяли пропагандистские материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия и переписку "с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций".



Задержанные дают признательные показания.

Ранее в Петербурге задержали лжесотрудника ФСБ и майора полиции за покушение на мошенничество.

Видео: Следственный Комитет РФ