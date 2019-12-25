В Выборге состоялась конференция в рамках тура по маршруту "Французский след в Ленинградской области"

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нина Сивицкая.

В Центре поддержки предпринимательства состоялась конференция в рамках информационного тура по новому областному туристическому маршруту "Французский след в Ленинградской области". В мероприятии приняли участие представители туроператоров, СМИ, а также блогеры из Москвы, Твери, Петербурга и Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С приветственным словом к собравшимся обратились замначальника департамента по туризму комитета по культуре и туризму Ленобласти Марина Исакова, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нина Сивицкая.

История Выборга и Выборгского района богата и многогранна. Здесь вы найдете не только "французский след", уверена, вы обнаружите для себя много удивительных уголков, которые полюбите и будете посещать. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации

Директор выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" Александр Костенко рассказал о действующих и предстоящих выставочных экспозициях. Свои презентации о новых направлениях по приему туристов Выборга и района представили участникам конференции выборгские представители турбизнеса. В рамках инфотура гости посетили парк Монрепо.

Информация, полученная сегодня гостями на конференции, а также их впечатления от объектов, которые они посетят, несомненно, создадут благоприятные условия для дальнейшего развития туризма в Выборгском районе. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации

В библиотеке А. Аалто состоится II Международный форум "Книжный Выборг".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО