В библиотеке А. Аалто состоится II Международный форум "Книжный Выборг"

В течение трех дней будут работать книжный магазин, киностудия, творческая мастерская.

С 24 по 26 сентября в библиотеке А. Аалто состоится II Международный форум читателей детской и юношеской книги "Книжный Выборг". Мероприятие пройдет в онлайн и офлайн форматах. Гостями и участниками форума станут писатели, переводчики, литературоведы, исследователи, психологи. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Книголюбов приглашают посетить авторские студии с Асей Кравченко, Ольгой Дробот, Марией Порядиной, Алексеем Олейниковым и др.

В рамках форума "Книжный Выборг" запланированы встречи с писателями и художниками северных стран Лана Хансен, Лаура Эртимо, Сату Континен, Георг Юхансон. В течение трех дней будут работать книжный магазин, киностудия, творческая мастерская.

Программа по дням и регистрация на участие в формате онлайн, трансляция будет только из зала №3 "Говори" (фиолетовый цвет в афише) на сайте:

24 сентября https://vk.cc/c64CHc,

25 сентября https://vk.cc/c64CPh,

26 сентября https://vk.cc/c64CSR.

Афиша и фото: ВКонтакте / Библиотека Алвара Аалто