Французский пенсионер пересек Атлантику в огромной бочке

Судно передвигается исключительно за счет ветра и течений.

72-летний француз Жен-Жак Савен пересек Атлантический океан в бочке. Путешествие на судне без двигателя и паруса заняло несколько месяцев.

Пенсионер стартовал от Канарских островов в декабре. Жан-Жак провел в пути 122 дня, чтобы оказаться в акватории Карибского моря. Сейчас путешественник хочет немного отдохнуть, а позже решить вопрос о транспортировке бочки во Францию. Сейчас она дрейфует по течению в сторону Флориды.

Отмети, все это время судно перемещалось исключительно за счет течения и ветров. Цилиндрический контейнер из толстой фанеры длиной в 3 м и шириной в 2,10 м не имеет паруса и какого-либо двигателя. На нем путешественник готовится к преодолению пролива Ла-Манш.

Видео: Daily Mail