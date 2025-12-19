Фрагмент железного метеорита попытались вывези из Петербурга в Великобританию

Выяснилось, что метеорит прибыл в Россию из государства-члена ЕС.

Таможенники Петербургского порта предотвратили попытку незаконного вывоза фрагмента железного метеорита Алетай массой более 2,5 тонны в Великобританию. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, объект был выявлен в процессе проверки морских контейнеров с помощью рентгеновского оборудования.

Выяснилось, что метеорит прибыл в Россию из государства-члена ЕС. Предполагавшийся к экспорту груз был заявлен декларантом как декоративная скульптура для обустройства ландшафта. Проведенная экспертиза показала, что фактически это крупный фрагмент редчайшего метеорита Алетай стоимостью порядка 323 миллионов рублей.

Действия нарушителя квалифицируются по статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду стратегических товаров и культурных ценностей. Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до трех лет.

Фото: пресс-служба Балтийской таможни