Русский музей прокомментировал фотосессию с императорской короной
Сегодня, 8:17
По словам сотрудников культурного учреждения, предмет является тактильной моделью короны.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой посетительница Михайловского замка надевает на себя императорскую корону во время фотосессии. Русский музей прокомментировал инцидент, передает телеканал "Санкт-Петербург"

По словам сотрудников культурного учреждения, предмет является тактильной моделью короны. Она создана для незрячих и слабовидящих гостей, поэтому и не закреплена на подставке. Когда проводятся адаптивные экскурсии, корону могут брать люди с ограниченными возможностями здоровья, но только под контролем работников. Для остальных такая возможность не предусмотрена. 

Ранее мы сообщили о том, что Русский музей предупредил о поддельных билетах на выставку Архипа Куинджи. Фальшивые экскурсии продают по 3,5 тыс. рублей, официально они стоят 1,2 тыс. рублей. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

