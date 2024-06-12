Русский музей прокомментировал фотосессию с императорской короной

По словам сотрудников культурного учреждения, предмет является тактильной моделью короны.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой посетительница Михайловского замка надевает на себя императорскую корону во время фотосессии. Русский музей прокомментировал инцидент, передает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам сотрудников культурного учреждения, предмет является тактильной моделью короны. Она создана для незрячих и слабовидящих гостей, поэтому и не закреплена на подставке. Когда проводятся адаптивные экскурсии, корону могут брать люди с ограниченными возможностями здоровья, но только под контролем работников. Для остальных такая возможность не предусмотрена.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"