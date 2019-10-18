Русский музей предупредил о поддельных билетах на выставку Архипа Куинджи

Фальшивые экскурсии по Куинджи продают по 3,5 тысяч рублей.

Русский музей в Санкт-Петербурге предупредил о случаях мошенничества, связанных с продажей поддельных билетов на экскурсии по выставке "Архип Куинджи. Иллюзия света". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

По информации учреждения, недобросовестные посредники предлагают билеты на экскурсионное сопровождение по цене от 3,5 тысяч рублей, тогда как официальная стоимость экскурсии составляет 1200 рублей. Билеты можно приобрести только через сайт Русского музея.

В музее подчеркнули, что проводить экскурсии по выставке имеют право исключительно штатные сотрудники, владеющие полной информацией о концепции проекта и представленных произведениях.

Выставка "Архип Куинджи. Иллюзия света" открылась 10 сентября и включает 150 картин мастера, среди которых "Лунная ночь на Днепре", "Радуга" и "Ладожское озеро". Экспозиция будет доступна для посещения до 30 марта 2026 года.

Фото: freepik (bearfotos)