В главке собора Петра и Павла в Петергофе найдена фотография 1983 года

На фотографии запечатлен Валентин Павлович Рыбичев, который занимался реставрационными работами в соборе в 1970-е годы.

В Южной центральной главке собора Петра и Павла в Петергофе нашли фотографию 1983 года с надписью на обратной стороне, которая содержит просьбу автора фотографии – Валентина Павловича Рыбичева – отыскать его потомков и рассказать им о реставрации храма, которую он проводил в 1974-1989 годах, сообщают в пресс-службе комитета по сохранению культурного наследия Петербурга.

На фотографии запечатлен Валентин Павлович Рыбичев, который занимался реставрационными работами в соборе в 1970-е годы. В своем письме он просил передать найденную записку своим родственникам или друзьям, если найдётся кто-то из его семьи. Выяснили, что Валентин Павлович служил ветеринаром, но также принимал активное участие в реставрации церкви. В армии он прошел путь до Кёнигсберга, получил орден Отечественной войны I степени, медали "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и "За взятие Кёнигсберга".

Ветеринар и реставратор Валентин Рыбичев родился в 1915 году, в семье из 10 детей. Его отец был ветеринаром, а мать – акушеркой. Во время войны Валентин Павлович вернулся в Ленинград, женился и продолжил карьеру ветеринара. В 1939 году он начал работать в храме, а позже стал членом прихода.

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Фото: КГИОП