Усадебный дом Ильи Репина "Пенаты" на Приморском шоссе отреставрируют

Работы ведутся по заказу собственника объекта.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга выдал разрешение на реставрацию усадебного дома художника Ильи Репина "Пенаты" на Приморском шоссе, 411. Об этом 6 декабря сообщили в ведомстве.

В рамках работ предусмотрены расчистка и антикоррозийная обработка металлических конструкций фонарей, замена кровельного покрытия и обрешетки, реставрация и ремонт деревянных элементов лестниц, столярных заполнений оконных и дверных проемов. А архитектурные детали воссоздадут в соответствии с иконографическими материалами.

Главный редактор издательства "Советский художник" Иосиф Бродский, который в 1939-1940 годах участвовал в создании Дома-музея Ильи Репина в Репино, отмечал, что кровля утраченного здания была зеленой.

Работы ведутся по заказу собственника объекта – Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.

Ранее мы рассказывали о том, что в Консерватории имени Римского-Корсакова отреставрировали корпус органа.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга