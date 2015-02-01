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В Консерватории имени Римского-Корсакова отреставрировали корпус органа
Сегодня, 15:10
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В Консерватории имени Римского-Корсакова отреставрировали корпус органа

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В ходе реконструкции орган заключили в деревянный саркофаг.

В Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова завершили работу на одном из финальных участков: отреставрирован исторический корпус органа конца XIX века в Малом зале имени А. К. Глазунова. Об этом рассказали в КГИОП города 5 декабря. 

В ходе реконструкции орган заключили в деревянный саркофаг. В зимний сезон с помощью обогревателей и тепловых пушек внутри поддерживали необходимые температуру и влажность. 

В том числе, в Малом зале отреставрировали трехметровые панно с изображениями масок, музыкальных инструментов и цветов, а также зеркала с гирляндами из роз, лавровыми листами, со скрипкой и виолончелью. Помимо этого, восстановлена живопись на потолочных плафонах по эскизам художника Андрея Рябушкина. 

Масштабная реконструкция Консерватории ведется в рамках федеральной программы "Строительство". Заказчик – компания ППК "Единый заказчик в сфере строительства", а генеральный подрядчик – АО "Политехстрой-Сварго".

Ранее на Piter.TV: в Выборге подходит к концу реставрация бывшего ресторана Лехтоваара. 

Фото: АО "Политехстрой-Сварго"

Теги: кгиоп петербурга, консерватория римского-корсакова, орган, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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