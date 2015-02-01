В Консерватории имени Римского-Корсакова отреставрировали корпус органа

В ходе реконструкции орган заключили в деревянный саркофаг.

В Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова завершили работу на одном из финальных участков: отреставрирован исторический корпус органа конца XIX века в Малом зале имени А. К. Глазунова. Об этом рассказали в КГИОП города 5 декабря.

В ходе реконструкции орган заключили в деревянный саркофаг. В зимний сезон с помощью обогревателей и тепловых пушек внутри поддерживали необходимые температуру и влажность.

В том числе, в Малом зале отреставрировали трехметровые панно с изображениями масок, музыкальных инструментов и цветов, а также зеркала с гирляндами из роз, лавровыми листами, со скрипкой и виолончелью. Помимо этого, восстановлена живопись на потолочных плафонах по эскизам художника Андрея Рябушкина.

Масштабная реконструкция Консерватории ведется в рамках федеральной программы "Строительство". Заказчик – компания ППК "Единый заказчик в сфере строительства", а генеральный подрядчик – АО "Политехстрой-Сварго".

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Фото: АО "Политехстрой-Сварго"