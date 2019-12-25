В Выборге подходит к концу реставрация бывшего ресторана Лехтоваара

После войны дом был восстановлен, однако оригинальный декор не сохранился. В 90-х годах прошлого века здание оказалось заброшенным.

В городе Выборге Ленинградской области близятся к завершению работы по реставрации фасадов здания, где ранее располагался ресторан Лехтоваара. Исторический облик постройки 1910 года на Крепостной улице постепенно возвращается к своему первоначальному виду.

Дом №24 на Крепостной улице был возведён в 1910 году, и именно в нём открылся известный ресторан Лехтоваара. К сожалению, в 1940 году здание пострадало, а спустя год, в 1941-м, оно полностью сгорело.

После войны дом был восстановлен, однако оригинальный декор не сохранился. В 90-х годах прошлого века здание оказалось заброшенным. Работы по восстановлению фасадов начались несколько лет назад.

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Фото: Правительство Ленобласти