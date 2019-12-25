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В Водонапорной башне Приоратского парка демонтировали аварийные конструкции
Сегодня, 16:13
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В Водонапорной башне Приоратского парка демонтировали аварийные конструкции

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В 2025 году специалисты планируют приступить к фасадам и внутренним перекрытиям.

В Приоратском парке Гатчины стартовала реставрация Водонапорной башни. Рабочие уже убрали аварийные элементы и начали очищать кладку.

Владимир Цой, председатель Комитета по охране культурного наследия Ленинградской области, опубликовал фотографии внутренней части башни во вторник, 19 ноября. В скором времени начнётся восстановление кирпичной кладки.

В 2025 году специалисты планируют приступить к фасадам и внутренним перекрытиям. По завершении работ посетители смогут подниматься на обзорную площадку верхнего этажа башни.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти отреставрировали военные памятники к годовщине Победы.

Фото:  ВКонтакте / Владимир Цой

Теги: комитет по охране культурного наследия, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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