В Водонапорной башне Приоратского парка демонтировали аварийные конструкции

В 2025 году специалисты планируют приступить к фасадам и внутренним перекрытиям.

В Приоратском парке Гатчины стартовала реставрация Водонапорной башни. Рабочие уже убрали аварийные элементы и начали очищать кладку.

Владимир Цой, председатель Комитета по охране культурного наследия Ленинградской области, опубликовал фотографии внутренней части башни во вторник, 19 ноября. В скором времени начнётся восстановление кирпичной кладки.

В 2025 году специалисты планируют приступить к фасадам и внутренним перекрытиям. По завершении работ посетители смогут подниматься на обзорную площадку верхнего этажа башни.