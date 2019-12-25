В Ленобласти отреставрировали военные памятники к годовщине Победы

В 2025 году в РФ отпразднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В 2025 году в РФ отпразднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. К этой торжественной дате в Ленинградской области провели реставрационные работы на нескольких мемориалах, посвящённых подвигам защитников Отечества и жертвам мирного времени.

В поселке Фёдоровское Тосненского района восстановили братскую могилу советских солдат, которые погибли в бою в 1943 году. В Елизаветино (Гатчинский район) привели в порядок стелу итальянскому герою сопротивления И.Г. Петрову, памятники местным жителям и солдатам Красной Армии, а также места захоронений военных 1919 и 1941-1944 годов.

В Низино (Ломоносовский район) восстановили стелу воинам-ополтенцам, а в Приозерском районе – мемориальный комплекс, посвященный бойцам 142-й, 10-й и 92-й стрелковых дивизий, которые в июне-июле 1944 года вели бои против немецких захватчиков в районе Вуоксы. Также там отреставрили место гибели командира политического отдела 142-ой стрелковой дивизии Д.Е. Джатиева.