В преддверии концерта "It’s My Party" в Петербурге организаторы показали наряды Дженнифер Лопес

Концерт в в Санкт-Петербург в рамках тура "It’s My Party" состоится 11 августа. Всего певица выступит в 30 городах мира.

Известная певица Дженнифер Лопес уже 11 августа приедет в Санкт-Петербург в рамках тура "It"s My Party". Концерт состоится в СКК "Петербургский". В преддверии грандиозного шоу организаторы показали сценические наряды певицы.

В начале апреля Лопес дебютировала со своим новым синглом и клипом "Medicine" при участии американского рэпера French Montana. В предстоящем туре поклонники впервые услышат вживую последний релиз поп-дивы.

В последний раз артистка приезжала в город на Неве в 2012 году. В 2019 году Дженнифер Лопес устроила тур в честь своего 50-летнего юбилея. Певица приглашает всех петербургских фанатов отметить этот праздник вместе с ней. Всего в рамках тура Лопес посетит 30 городов мира.

Фото: организаторы