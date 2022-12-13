Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в жакете от петербургского дизайнера

На снимке Дженнифер Лопес предстала в мини-платье, украшенном золотыми пайетками, и белом жакете в перьях – творении петербургского бренда.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на вечеринке в одежде бренда Atelier Biser, который является проектом петербурженки Ксении Подвальной. Публикации появились не только в соцсетях бренда, но и в микроблоге самой звезды.

На снимке Дженнифер Лопес предстала в мини-платье, украшенном золотыми пайетками, и белом жакете в перьях – творении петербургского бренда.

Основатель кутюрного ателье в Петербурге – супруга основателя "Великолукский мясокомбинат" Ксения Подвальная. Уже несколько лет её Atelier Biser шьёт наряды для многих российских и зарубежных звёзд, в числе её клиентов была также Кайли Дженнер.

Фото: Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ @atelierbiser

Видео: Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ @jlo