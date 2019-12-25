Дженнифер Лопес подтвердила возобновление отношений с Беном Аффлеком

Актеры встречались в 2000-х, в 2004 году они расстались, дело до свадьбы не дошло.

Актриса и певица Дженнифер Лопес подтвердила слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. В своем Instagram она опубликовала снимок, где они целуются.

Серию фотографий Лопес выложила в свой 52-й день рождения, на последнем снимке она была запечатлена с Аффлеком.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что актер Бен Аффлек хочет сделать предложение Лопес до конца этого года, чтобы не потерять ее во второй раз.

Актеры встречались в 2000-х, в 2004 году они расстались, дело до свадьбы не дошло. В апреле 2021 году Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, а Аффлек в январе расстался с актрисой Аной де Армас.

Фото: Instagram / @jlo