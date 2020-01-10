Дженнифер Лопес официально расторгла помолвку с Алексом Родригесом

Лопес и Родригес пообещали продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих проектах.

Певица Дженнифер Лопес и экс-бейсболист Алекс Родригес официально объявили о разрыве помолвки. Об этом сообщило издание Today.

До этого пара отложила свою свадьбу на месяц. Теперь же Дженнифер Лопес заявила СМИ, что они поняли, что быть друзьями у них получается лучше.

Лопес и Родригес пообещали продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих проектах. Также они решили остаться в дружеских отношениях.

Месяц назад Дженнифер Лопес и Алекс Родригес опровергли слухи о расставании.

Фото: Instagram / @jlo