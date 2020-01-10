Дженнифер Лопес и Алекс Родригес опровергли слухи о расставании

Звезды объявили о помолвке еще в марте 2019-го, но несколько раз переносили церемонию бракосочетания из-за пандемии коронавируса.

В минувшие выходные поклонники Джей Ло и Алекса Родригеса с ужасом узнали, что пара находится на грани расставания. Вскоре певица и ее жених опровергли эти слухи, но до конца ситуацию так и не прояснили. Недавно источник из близкого окружения знаменитостей рассказал, что Родригес экстренно прилетел в Доминикану, где Лопес снимается в новом фильме. Инсайдер журнала People рассказал, что Дженнифер была рада видеть возлюбленного.

Они и правда пытаются во всем разобраться. Это было счастливое воссоединение. инсайдер

По некоторым данным, пара и правда переживает не самые простые времена, но о разрыве помолвки они не думают. Певица также выложила в TikTok видео, в котором сделала подборку кричащих заголовков об их разрыве. И после этого сказала: "Вы тупые".

Звезды объявили о помолвке еще в марте 2019-го, но несколько раз переносили церемонию бракосочетания из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что Кардашьян и Уэст разводятся после семи лет брака.

Фото: Instagram/ @jlo