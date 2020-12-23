Кардашьян и Уэст разводятся после семи лет брака

У Кардашьян и Уэста есть брачный договор, его никто из супругов не оспаривает.

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с американским хип-хоп-исполнителем Канье Уэстом после семи лет брака. Об этом сообщило издание TMZ.

У Кардашьян и Уэста есть брачный договор, его никто из супругов не оспаривает. Ким Кардашьян попросила о совместной опеке над их общими четырьмя детьми. Уэст дал свое согласие на это. Оба подтвердили, что развод проходит довольно мирно.

О том, что Кардашьян и Уэст находятся на грани развода, источники рассказали еще 6 января. Инициатором якобы выступила предпринимательница.

В прошлом году Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США в Кентукки и Миссисипи.

Фото: Instagram/ @kimkardashian