Дженифер Лопес пригласила петербуржцев на свой день рождения

Певица приедет в Петербург в рамках тура "It"s My Party".

Известная певица Дженифер Лопес перед концертом в Петербурге записала специальное видеообращение для ее российских фанатов. Видео было опубликовано в социальной сети ВКонтакте.

Певица и актриса пригласила поклонников на свой концерт в СКК, так как в этот день она отметит свой день рождения. Дженифер Лопес пригласила всех присоединиться к этому торжеству.

В последний раз артистка приезжала в город на Неве семь лет назад. Ближайший концерт состоится в рамках тура "It"s My Party".

Видео: ВК/ Дженнифер Лопеc |11.08.19| "Петербургский"