В Шлиссельбурге стартовал VII Форум инициативных граждан Ленобласти

Главной темой форума стало превращение идей жителей в конкретные проекты.

В Шлиссельбурге начал работу VII Форум инициативных граждан Ленинградской области. Как сообщает пресс-службаправительства региона, участниками мероприятия стали старосты, представители территориального общественного самоуправления (ТОС), общественных советов и муниципалитетов.

По данным пресс-службы, главной темой форума стало превращение идей жителей в конкретные проекты. В рамках программы запланированы обсуждения инициативного бюджетирования, развития местного самоуправления и работы ТОС. При этом опыт реализации подобных программ представят делегации из Татарстана и Новгородской области.

Организаторы отметили, что участники также обменяются практиками взаимодействия с активными жителями. Известно, что среди спикеров значатся олимпийский чемпион Александр Легков, лекторы Российского общества "Знание", а также представители региональных комитетов и муниципального сообщества. Кроме того, на площадке форума открылась выставка "Лица Победы. Связь поколений".

Председатель комитета по МСУ Ленинградской области Марина Григорьева подчеркнула, что задача властей заключается в создании понятного механизма для людей, который позволит им предложить идею, получить поддержку и довести ее до результата.

Согласно озвученным цифрам, в 2026 году в регионе планируется реализовать 423 инициативных проекта, на которые в областном бюджете предусмотрено 478,5 млн рублей. С 2013 года общая сумма поддержки местных инициатив в Ленинградской области достигла 5,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что МФЦ Ленобласти начали принимать заявления на возмещение расходов на обучение для детей-сирот.

Фото: Правительство Ленобласти