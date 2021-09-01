В Выборгском районе стартовал молодежный форум "Идея"

С каждым годом появляются новые спикеры, дополнительные площадки. На этот раз участникам предстоит пройти захватывающую образовательную программу по нескольким курсам – самоуправление, творчество и добровольчество. Запланированы интенсивные тренинги, лекции, мастер-классы.

В этом году на территории Полянского сельского поселения состоялся форум "Идея". Перед тем, как участники разделились по интересам, их поприветствовали гости форума.

От лица администрации Выборгского района приветствую вас на пятом форуме "Идея". Здесь самые активные, самые идейные, самые лучшие ребята. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Идея форума зародилась давно, когда только начиналось развитие молодежных советов в районе. Тогда и поняли, что следующим этапом должно стать создание собственного форума. Со временем идея росла и развивалась вместе с его участниками.

Исходила идея в том числе от молодежи, которая понимала, что нужно что-то свое помимо федеральных и региональных форумов. И мы, конечно, поддержали эту идею. Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодежной политики администрации Выборгского района

С каждым годом появляются новые спикеры, дополнительные площадки. На этот раз участникам предстоит пройти захватывающую образовательную программу по нескольким курсам – самоуправление, творчество и добровольчество. Запланированы интенсивные тренинги, лекции, мастер-классы.

Кураторы этого креативного пространства не оставили гостей площадки без подарков. В экосумке с логотипом форума лежали футболки с мотивирующей надписью.

Такие форумы нужны, мы их будем максимально поддерживать. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Важная миссия форума состоит и в том, чтобы молодежь оставалась в родном городе или поселке и занималась важным и нужным для окружающих делом. Депутат Полянского сельского поселения Павел Коржавых видит несколько путей решения этого вопроса.

Самое главное – это создание инфраструктуры и возможности для развития. Это секции, кружки, досуг. Второе, что мы понимаем: ребята молодые уезжают, учатся. Но должно быть время уезжать и время возвращаться, чтобы они уже как специалисты смогли вернуться на родную землю, где будут достойные рабочие места. Павел Коржавых, депутат Полянского сельского поселения

Занимаются на форуме и личностной эффективностью. Здесь учат быть не лучше кого-то другого, а лучше себя вчерашнего. Завершился первый день форума карнавальной дискотекой.

Ранее в Выборге состоялся традиционный районный педсовет.

Видео: МГ "Наш город"