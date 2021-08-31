В Выборге состоялся традиционный районный педсовет

К разговору были приглашены члены постоянной комиссии по образованию, науке и культуре областного ЗакСа Олег Петров и Михаил Макаров.

На базе Рощинского центра образования в этом году распахнет свои двери "Точка роста", в 10 школе начнет работать "Кванториум". Эти и другие хорошие новости в сфере образования Выборгского района озвучили на традиционном районном педсовете. К разговору были приглашены члены постоянной комиссии по образованию, науке и культуре областного ЗакСа Олег Петров и Михаил Макаров. Перед тем, как перейти к планам на новый учебный год, нельзя не вспомнить достижения года прошлого. Была обеспечена 100% доступность дошкольного образования, в том числе засчет создания дополнительных мест. Детский сад №16 вошел в тройку лидеров национального чемпионата Baby Skills. Вырос в районе и средний балл ЕГЭ по восьми предметам.

Три выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ, 95 человек имеют высокобалльные результаты ЕГЭ. Имеют медали за высокие успехи в учении 54 выпускника. Их руководителям вручили благодарственные письма. Лариса Самченко, председатель комитета образования администрации Выборгского района

В Выборгской гимназии откроется удаленная площадка регионального центра "Интеллект", оснащенная системой видео-конференц связью. Здесь будут проводиться дистанционные занятия по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам.

Создание новых образовательных площадок было бы невозможно без поддержки муниципальной власти. За достигнутые успехи, за слаженную работу всех работников образования Выборгского района поблагодарил глава администрации Валерий Савинов.

О роли внешкольной деятельности рассказала директор Дворца творчества Екатерина Филиппова. По ее словам, чем больше занятость детей вне школы, тем более они самостоятельны, их знания более широкие и разнообразные.

Каждый ребенок талантлив по-своему. Больше чем у 70% детей есть врожденные таланты не выявленные и наша с вами задача найти в этом ребенке талант и развить его в тех условиях, где ребенок сможет полностью раскрыться. Екатерина Филиппова, директор Дворца творчества г. Выборга

Ранее губернатор Ленобласти посетил школу №14 Выборга для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Видео: МГ "Наш город"

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО