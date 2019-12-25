В Выборге наградили лучших педагогов города и района

С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов.

В Выборге прошла церемония награждения работников сферы образования. В парадном зале гимназии собрались руководители и педагоги образовательных учреждений, представители районной администрации, депутаты и др. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов. Он выразил слова благодарности педагогам за высокий профессионализм и преданность выбранному делу. Затем состоялась церемония награждения работников сферы образования.

В рамках встречи также обсудили тему "Воспитательное пространство безопасного детства". Пути решения актуальных вопросов совместно с руководителями образовательных учреждений и педагогами рассмотрели депутаты областного ЗакСа Олег Петров и Михаил Макаров.

Ранее губернатор Ленобласти посетил школу №14 Выборга для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО