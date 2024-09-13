Форум "Креативные выходные" состоится в Петербурге

В рамках мероприятия запланированы как теоретические лекции и дискуссии, так и практические мастер-классы.

В ближайшие субботу и воскресенье в Петербурге состоится форум "Креативные выходные". Мероприятие рассчитано на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Организаторы обещают разнообразную программу, включающую лекции, мастер-классы, открытые микрофоны и многое другое, пишет "Петербургский дневник".

"Креативные выходные" – ежегодное мероприятие, организуемое молодежными пространствами "ПРОСТО". Оно помогает молодым людям зарядиться энергией и вдохновением после летних каникул и отпусков, найти единомышленников и подготовиться к новым достижениям. В этом году форум приурочен к пятилетию молодежных пространств "ПРОСТО", поэтому программа будет особенно насыщенной. Планируются десятки мероприятий, охватывающие различные аспекты креативной индустрии, социального предпринимательства и общественных инициатив.

По словам директора молодежных пространств "ПРОСТО" Виктории Моторенко, программа форума построена вокруг ключевых направлений деятельности "ПРОСТО", включая социальные инициативы, молодежное предпринимательство и креативные индустрии. В рамках мероприятия запланированы как теоретические лекции и дискуссии, так и практические мастер-классы.

14 сентября на форуме пройдет защита грантового конкурса "ПРОСТО х Росмолодежь. Гранты". Победители смогут получить грант на реализацию своих проектов в размере до 1,5 миллиона рублей. Проекты могут касаться различных областей, от популяризации спорта и развития молодежных медиа до инклюзии и вовлечения людей с ограниченными возможностями в жизнь общества.15 сентября участники форума смогут посетить мероприятия различного формата, посвященные маркетингу и рекламе, искусству и жизни в городе.