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Регистрация на спортивный фестиваль "Медный Всадник"-2025 открыта в Петербурге
Сегодня, 14:38
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Регистрация на спортивный фестиваль "Медный Всадник"-2025 открыта в Петербурге

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В программу входят соревнования по триатлону на средних и сложных дистанциях, эстафеты, а также забеги для детей и женщин.

Регистрация на масштабный спортивный фестиваль "Медный Всадник"-2025 откроется в Санкт-Петербурге в четверг, 12 сентября. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский, пишет "Петербругский дневник".

Фестиваль пройдет 12 и 13 июля следующего года в Петербурге. В программу входят соревнования по триатлону на средних и сложных дистанциях, эстафеты, а также забеги для детей и женщин.

Регистрация доступна по специальной ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург предоставит 250 млн рублей субсидий создателям 33 кинофильмов.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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