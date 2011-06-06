Регистрация на спортивный фестиваль "Медный Всадник"-2025 открыта в Петербурге

В программу входят соревнования по триатлону на средних и сложных дистанциях, эстафеты, а также забеги для детей и женщин.

Регистрация на масштабный спортивный фестиваль "Медный Всадник"-2025 откроется в Санкт-Петербурге в четверг, 12 сентября. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский, пишет "Петербругский дневник".

Фестиваль пройдет 12 и 13 июля следующего года в Петербурге. В программу входят соревнования по триатлону на средних и сложных дистанциях, эстафеты, а также забеги для детей и женщин.

Регистрация доступна по специальной ссылке.