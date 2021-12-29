На ”Острове фортов” в Кронштадте прошло представление ”Морская зимняя сказка”

Цирковые артисты представили номера по мотивам легенд острова Котлин.

В кронштадском парке "Остров фортов" состоялась премьера театрально-циркового шоу "Морская зимняя сказка" по мотивам преданий острова Котлин. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие организовали при поддержке артистов Cirque du Soleil и юных актёров цирка-театра "Монгольфьери", в котором играют ребята с ограниченными возможностями и те, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

В качестве режиссёра "Морской зимней сказки" выступила руководитель "Монгольфьери" Лариса Маркина.

Ранее мы сообщили о том, что во дворе Василеостровского рынка открылся новый каток.

Фото: Pixabay