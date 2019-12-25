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В Зеленогорске дадут новую жизнь фонтану на Приморском шоссе
Сегодня, 16:21
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В Зеленогорске дадут новую жизнь фонтану на Приморском шоссе

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Вместо одной струи будет бить целый каскад.

В пресс-службе "Водоканала" рассказали о реконструкции фонтана в Зеленогорске на Приморском шоссе, 559/1. Работы должны завершиться в октябре 2021-го года.

В 2015-м году предприятие ремонтировало фонтан, но он нуждался в полноценной реконструкции. Сооружение практически построят заново. Водная картина также будет другой: вместо одной струи — целый каскад.

Старую чашу демонтировали и заменят на новую с облицовкой из серого гранита. Бетонирование новой чаши уже выполнено. 

Фонтан начнет радовать горожан в апреле-мае следующего года. 

Всего в этом году реконструируют 7 фонтанов. Их адреса можно посмотреть здесь. 

Фото: пресс-служба "Водоканала"

Теги: вода, фонтан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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