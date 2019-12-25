В Зеленогорске дадут новую жизнь фонтану на Приморском шоссе

В пресс-службе "Водоканала" рассказали о реконструкции фонтана в Зеленогорске на Приморском шоссе, 559/1. Работы должны завершиться в октябре 2021-го года.
В 2015-м году предприятие ремонтировало фонтан, но он нуждался в полноценной реконструкции. Сооружение практически построят заново. Водная картина также будет другой: вместо одной струи — целый каскад.
Старую чашу демонтировали и заменят на новую с облицовкой из серого гранита. Бетонирование новой чаши уже выполнено.
Фонтан начнет радовать горожан в апреле-мае следующего года.
Всего в этом году реконструируют 7 фонтанов. Их адреса можно посмотреть здесь.
Фото: пресс-служба "Водоканала"
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