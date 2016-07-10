Напротив Российской национальной библиотеки завершили реконструкцию фонтана

"Водоканал Санкт-Петербурга" завершил реконструкцию фонтана напротив Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба предприятия.
Фонтан был построен в 1984 году и минимум последние 11 лет находится в аварийном состоянии. Работы по восстановлению начались в июле 2021-го года. По факту сооружение построили практически заново.
Специалисты сделали водную картину фонтана в виде струй. Фонтан состоит из 6 чаш и оборудован 189 насадками. Он сможет работать в светодинамическом режиме.
Фонтан включат весной 2022-го года.
Масштабная программа по реконструкции фонтанов стартовала в 2019-м году. На данный момент завершился ремонт уже 10 сооружений. Этой осенью ввели в строй два фонтана на Васильевском острове и Петроградском районе.
Фото: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга"
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