Напротив Российской национальной библиотеки завершили реконструкцию фонтана

Фонтан в рабочем состоянии горожане увидят только в следующем сезоне.

"Водоканал Санкт-Петербурга" завершил реконструкцию фонтана напротив Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба предприятия.

Фонтан был построен в 1984 году и минимум последние 11 лет находится в аварийном состоянии. Работы по восстановлению начались в июле 2021-го года. По факту сооружение построили практически заново.

Специалисты сделали водную картину фонтана в виде струй. Фонтан состоит из 6 чаш и оборудован 189 насадками. Он сможет работать в светодинамическом режиме.

Фонтан включат весной 2022-го года.

Масштабная программа по реконструкции фонтанов стартовала в 2019-м году. На данный момент завершился ремонт уже 10 сооружений. Этой осенью ввели в строй два фонтана на Васильевском острове и Петроградском районе.

Фото: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга"