Фонтаны на Васильевском острове и Петроградской стороне открылись после реконструкции

В этом году ГУП "Водоканал" планирует отреставрировать еще восемь городских фонтанов.

Фонтан на Малом проспекте Васильевского острова и фонтан "Скрипка-женщина" на Каменноостровском проспекте открылись после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты реконструировали не только сам фонтан на Васильевском острове, но и благоустроили территорию вокруг него: высадили деревья и кусты, восстановили газон, замостили дорожки, установили урны, скамейки, декоративные светильники. В бывших же заводских помещениях в ближайшем будущем планируется разместить культурно-развлекательное и спортивное пространство, а также коворкинг-центр.

Также обновлению поддался фонтан "Скрипка-женщина" на Каменноостровском проспекте. Специалисты установили в чашу фонтана подводные светильники для подсветки водных потоков.

В этом году ГУП "Водоканал" планирует отреставрировать еще восемь городских фонтанов: в поселке Шушары на Первомайской улице у дома № 1, на площади перед Российской национальной библиотекой, на улице Щербакова, д 4/8, на Английском проспекте, д. 13, на проспекте Большевиков, д.3, сооружение 1, лит А, в Колпино на проспекте Ленина, д.22, корп. 2, лит. А и на Приморском шоссе 559/1 в Зеленогорске. Они вернутся в строй в 2022 году.

Ранее в "Водоканале" рассказали, когда в Петербурге отключат фонтаны.

Фото: пресс-служба Смольного