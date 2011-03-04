В "Водоканале" рассказали, когда в Петербурге отключат фонтаны

Их отключат с наступлением холодов.

В Петербурге отключат фонтаны с наступлением холодов. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал".

Как рассказали в пресс-службе, из-за холода оборудование может повредиться. Поэтому специалисты его снимают и убирают. Когда в городе точно отключат фонтаны – неизвестно. Но фонтаны отключают тогда, когда их переносят на консервацию. Всего в хозяйственном ведении организации находятся 111 сооружений. В сезоне этого года работают 65 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса.

Ранее стало известно, что в этом году семь петербургских фонтанов пройдут реконструкцию.

Фото: Piter.tv