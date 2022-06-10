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На улице Щербакова запустили восстановленный фонтан

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Он был построен к 300-летию Петербурга.

Во дворе дома №4/18 на улице Щербакова открыли фонтан после реконструкции. Он был построен в 2003 году, после чего стал аварийным и долгое время не эксплуатировался.

Специалисты "Водоканала" демонтировали старую чащу и построили новую, подключили фонтан к сетям водоснабжения, канализации и внешнего электроснабжения. Сооружение облицовано из полированного серого гранита. Водная картина была изменена. Внутри чаши фонтана установлена вторая, малая, из которой будет бить каскад струй. 

Как житель Приморского района я рад, что здесь появилось место притяжения и отдыха. Прошу относиться к фонтану бережно, чтобы он прослужил нам долгие годы.

Максим Лукьянчук, первый заместитель генерального директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Ранее был восстановлен фонтан на Английском проспекте.  Всего в летнем сезоне работают 66 водных сооружений.

Видео: Водоканал

Теги: водоканал, фонтан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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