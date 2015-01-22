На Английском проспекте появился новый фонтан

Фонтан был построен в 2003 году, и после непродолжительного срока эксплуатации вышел из строя.

В Адмиралтейском районе Петербурга появился новый фонтан. Генеральный директор ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Сергей Волков на торжественном мероприятии открытия фонтана у дома 13 на Английском проспекте рассказал о масштабной реконструкции сооружения. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала".

Фонтан был построен в 2003 году, и после непродолжительного срока эксплуатации вышел из строя. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приняло сооружение на баланс в аварийном состоянии, с отсутствующими инженерными коммуникациями, чаша фонтана была засыпана землей.

Фонтан преобразился: вместо одной чаши с пирамидальными фигурами в центре он теперь состоит из трех разновысотных прямоугольных чаш. Отмостка вокруг выполнена из бучардированного серого гранита. Чаши фонтана выполнены из ладожского красно-розового, полированного гранита.

Ранее петербуржцы выбрали название фонтану у РНБ.

Фото и видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"