Петербуржцы выбрали название фонтану у РНБ

В голосовании было пять названий: "Чаша знаний", "Литературный", "Фонтан памяти", "Любимый город", "Салют Победы".

В четверг, 26 мая, стало известно название обновленного фонтана у Российской национальной библиотеки. Его выбрали петербуржцы, в голосовании приняли участие более 14 тыс. горожан. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале.

В голосовании было пять названий: "Чаша знаний", "Литературный", "Фонтан памяти", "Любимый город", "Салют Победы". Победу одержало название "Чаша знаний". По словам Беглова, это название "отличное, символичное и вдохновляющее название".

Ранее мы сообщали, что театрализованный праздник фонтанов начался в Петергофе. Шоу посвятили 350-летию со дня рождения императора Петра I.

Фото: Telegram / Александр Беглов