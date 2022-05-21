Театрализованный праздник фонтанов начался в Петергофе

Шоу посвятили 350-летию со дня рождения императора Петра I.

Сегодня, 21 мая, в Петергофе проводят театрализованное шоу с фонтанами. Праздник посвятили 350-летию со дня рождения императора Петра I. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Первая часть торжества пройдет в стиле "Петровских ассамблей" - встреч знати и иностранных гостей с императором прямо на улице. Вторую часть шоу назвали "Петровская география". В рамках данного этапа посетители узнают о странствиях последнего царя на Руси.

Напомним, что для посещения праздника достаточно приобрести билет в Нижний парк. Дополнительный билет приобретать не нужно. Официальная группа в "ВКонтакте" ГМЗ "Петергоф"

Мероприятие представляет собой театральную постановку. В конце праздника запустят фонтан "Самсон".

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Фото: ВКонтакте / Петергоф