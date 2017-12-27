Фонд капитального ремонта не будет менять слишком узкие лифты в петербургских домах

Фонд капитального ремонта объяснил установку лифтов с узкими дверями в домах Санкт-Петербурга.

Фонд капитального ремонта в Санкт-Петербурге знает о недовольстве горожан новыми узкими лифтами в "домах-кораблях". Однако у организации нет возможности поставить в старые шахты многоквартирных домов более совершенное оборудование. Ранее недовольство новыми лифтами после капремонта высказали жители дома № 101 на проспекте Стачек. К ним присоединились и обитатели соседних "хрущевок". По словам местных жителей, ранее дверные проемы лифтовых кабин были значительно шире. Ситуацию прокомментировал глава Фонда капремонта Денис Шабуров.

Начнем с предыстории. При проектировании домов этой серии были заложены 2 лифтовые шахты. Одна - со стандартным лифтом, а другая - с маломерным лифтом. Входная дверь в эту шахту всегда была раздвижной, и проем, который был, он составлял те же самые 50 сантиметров. Мы заменили одно маломерное оборудование на другое, но более современное. Увеличить размер лифта в такой ситуации невозможно, это особенности конструкции многоквартирного дома, сделать шахты шире мы не можем. А какие-либо эксперименты в таком сложном инженерном сооружении просто опасны. Денис Шабуров, глава "Фонда капитального ремонта"

На рынке просто не существует лифтов для таких шахт с более широкими дверями. Подобные производились в Советском союзе, но сейчас запрещены из-за правил пожарной безопасности. Что касается иностранного оборудования, то оно слишком дорогое и не имеет необходимых для России сертификатов.

Есть упрек в том, что существует иностранное оборудование, которое позволяет увеличить размер входа в этот лифт. Ответим, что то оборудование, которое имеется на рынке, не проходит по уровню стоимости. Мы не имеем права и возможность устанавливать несертифицированное или слишком дорогое оборудование.

Денис Шабуров, глава "Фонда капитального ремонта"

Видео: Piter.TV

Фото: социальные сети