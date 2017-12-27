Фонд капитального ремонта в Петербурге отчитался о работе в спальных районах

Представители "Фонда капитального ремонта" опровергли слухи о том, что в Петербурге очереди на ремонт могут дождаться только старые дома в центре города.

Глава "Фонда капитального ремонта" в Петербурге Денис Шабуров отчитался о работе организации в 2017 году. В частности, он развенчал миф о том, что фонд почти не проводит регулярных работ в спальных районах Северной столицы.

"В прошлом году были выполнены работы более чем в 30 многоквартирных панельных домах в так называемых "спальных районах". Это и работы во Фрунзенском, Приморском, Калининском, Красногвардейском районах. Проспект Славы, Пискаревский и Заневский проспекты - даже по названиям видно, что это настоящие "районы-спальни". Мы работали с панельными многоквартирными домами типовых массовых серий 600 лг и 602 лг. Известные, проблемные серии домов. Можно посмотреть конкретные результаты. Например, Заневский 51, взгляните на фасад - дом стал производить теперь впечатление! Денис Шабуров, глава "Фонда капитального ремонта"

Строитель назвал и самый сложный объект, с которым его сотрудники столкнулись в 2017 году. Им оказался жилое здание на проспекте Косыгина, дом 17.

Относительно новый многоквартирный дом 2006 года постройки. В ходе строительства и при его проектировании были допущены ошибки. Застройщик обанкротился, а фасад был выполнен с ужасным качеством. Почти 10 лет этот дом фактически находился в аварийном состоянии. Была угроза жизни людей. Сейчас мы взялись за капитальный ремонт этого объекта, иначе последствия могли быть самыми плачевными. Мы полагаем, что к апрелю мы завершим работы на этом объекте, хотя он и очень сложный. Денис Шабуров, глава "Фонда капитального ремонта"

Видео: Piter.TV