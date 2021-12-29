Фонд "Гуманитарное действие"* исключат из реестра иноагентов

Благотворительный фонд "Гуманитарное действие"* исключат из реестра НКО-иноагентов. Об этом 18 февраля на своей странице в Facebook сообщил директор по развитию благотворительного фонда Алексей Лахов.
Решение Минюста отменил Санкт-Петербургский городской суд.
Это первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования.
написал Лахов.
Фонд помогает людям с наркозависимостью, с ВИЧ и другими заболеваниями.
Ранее Алексей Лахов рассказывал Piter.TV, как работает фонд после попадания в реестр.
Фото: сайт фонда "Гуманитарное действие"*
*Фонд был включен в реестр НКО-иноагентов
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