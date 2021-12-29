Фонд "Гуманитарное действие"* исключат из реестра иноагентов

Фонд работает уже 21 год и помогает людям с ВИЧ и туберкулезом.

Благотворительный фонд "Гуманитарное действие"* исключат из реестра НКО-иноагентов. Об этом 18 февраля на своей странице в Facebook сообщил директор по развитию благотворительного фонда Алексей Лахов.

Решение Минюста отменил Санкт-Петербургский городской суд.

Это первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования. написал Лахов.

Фонд помогает людям с наркозависимостью, с ВИЧ и другими заболеваниями.

Ранее Алексей Лахов рассказывал Piter.TV, как работает фонд после попадания в реестр.

Фото: сайт фонда "Гуманитарное действие"*

*Фонд был включен в реестр НКО-иноагентов