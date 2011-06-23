В Петербурге может появиться Фонд компенсаций для пострадавших от СИМ

С таким предложением в городской комитет по транспорту обратился депутат парламента Алексей Цивилев.

В Петербурге могут создать Фонд для пострадавших в ДТП со средствами индивидуальной мобильности. С таким предложением в городской комитет по транспорту обратился депутат парламента Алексей Цивилев, пишет "Бриф24".

По словам парламентария, к нему поступают обращения от петербуржцев, которым не выплатили компенсации после аварий.

Самокатчик уезжает, а человек остается с тяжелыми травмами, и выходит, что никто за это не отвечает, привлечь к ответственности некого. Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга

Инициатива предполагает формирование кикшеринговыми компаниями Фонда для компенсационных выплат пострадавшим в ДТП.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургских колледжах хотят ввести пары по правилам безопасного пользования СИМ.

Фото: Piter.TV