Депутаты одобрили появление в кабинетах МО флага и герба Петербурга

Инициатором был Всеволод Беликов из "Единой России".

Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали в третьем чтении инициативу, которая предлагает в обязательном порядке вешать в муниципалитетах государственные символы. Речь идет о гербе и флаге Петербурга.

Размещение флага и герба РФ, а также символа муниципального образования и так прописано в законе. Список решили дополнить петербургскими символами. С инициативой выступил председатель Совета Муниципальных образований Всеволод Беликов. Символы надо будет разместить в кабинетах глав МО и залах заседаний.

Ранее Piter.tv узнал, как к предложению относятся муниципальные депутаты.

Фото: Piter.tv