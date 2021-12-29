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Депутаты одобрили появление в кабинетах МО флага и герба Петербурга
Сегодня, 10:36
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Депутаты одобрили появление в кабинетах МО флага и герба Петербурга

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Инициатором был Всеволод Беликов из "Единой России".

Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали в третьем чтении инициативу, которая предлагает в обязательном порядке вешать в муниципалитетах государственные символы. Речь идет о гербе и флаге Петербурга.

Размещение флага и герба РФ, а также символа муниципального образования и так прописано в законе. Список решили дополнить петербургскими символами. С инициативой выступил председатель Совета Муниципальных образований Всеволод Беликов. Символы надо будет разместить в кабинетах глав МО и залах заседаний. 

Ранее Piter.tv узнал, как к предложению относятся муниципальные депутаты.

Фото: Piter.tv

Теги: государственные символы, флаг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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