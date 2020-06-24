Футболисты "Локомотива" изолировались на базе из-за коронавируса

Решение о самоизоляции клуба было принято из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в Российской премьер-лиге.

Режим изоляции игроки и тренерский состав будут соблюдать на клубной базе в Баковке.

Вице-капитан "Локомотива" Маринато Гилерме заявил, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, футболисты не хотят рисковать своим здоровьем.

Напомним, чемпионат России возобновился после перерыва с марта 2020 года 19 июня. ФК "Локомотив" занимает в турнире второе место с 44 очками.

Накануне стало известно, что после продолжительной болезни умер чемпион Европы по футболу Пьерино Прати.



Видео: ФК "Локомотив" Москва