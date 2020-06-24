Футболисты "Локомотива" изолировались на базе из-за коронавируса

Режим изоляции игроки и тренерский состав будут соблюдать на клубной базе в Баковке.
Вице-капитан "Локомотива" Маринато Гилерме заявил, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, футболисты не хотят рисковать своим здоровьем.
Напомним, чемпионат России возобновился после перерыва с марта 2020 года 19 июня. ФК "Локомотив" занимает в турнире второе место с 44 очками.
Накануне стало известно, что после продолжительной болезни умер чемпион Европы по футболу Пьерино Прати.
Видео: ФК "Локомотив" Москва
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