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Футболисты "Локомотива" изолировались на базе из-за коронавируса

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Решение о самоизоляции клуба было принято из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в Российской премьер-лиге.

Режим изоляции игроки и тренерский состав будут соблюдать на клубной базе в Баковке.

Вице-капитан "Локомотива" Маринато Гилерме заявил, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, футболисты не хотят рисковать своим здоровьем. 

Напомним, чемпионат России возобновился после перерыва с марта 2020 года 19 июня. ФК "Локомотив" занимает в турнире второе место с 44 очками.

Накануне стало известно, что после продолжительной болезни умер чемпион Европы по футболу Пьерино Прати.

Видео: ФК "Локомотив" Москва

Теги: фк локомотив
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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