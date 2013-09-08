Эксперты объяснили петербуржцам, как быстро оформить финскую визу

Из-за высокого спроса на документы свободные лоты доступны только с середины августа.

Жителям Петербурга рассказали, как быстро получить финскую визу в условиях огромного спроса после ограничений по коронавирусу. Секретами поделились специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На данный момент ближайшие свободные лоты для получения визы открыты не раньше середины августа, отметили эксперты. На это время за дополнительные 60 евро возможно забронировать окошко в премиум-зал, либо воспользоваться обычной бесплатной записью.

Кроме того, некоторые люди отменяют свою бронь. За счёт таких "отказников" также время от времени появляются свободные лоты, которые необходимо отслеживать. Ещё один вариант заключается в оформлении визы за дополнительную плату через агенство.

Ранее мы сообщили о том, что Петербуржцев приглашают на оформление виз в МФЦ.

Фото: Piter.TV