На Финляндском вокзале задержали наркодилера

Ему за попытку сбыта 50 граммов наркотика грозит до 20 лет тюрьмы.

В Петербурге на Финляндском вокзале выявлен наркодилер. Установлено, что юноша незаконно хранил при себе синтетический стимулятор "фен" для последующего сбыта на территории города и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудники полиции при понятых нашли у 20-летнего молодого человека в нижнем белье пакет, в котором находились 26 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. При проведении обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты: ноутбук, пакетики с порошкообразным веществом белого цвета с комплементарной застежкой и электронные весы.

Экспертиза показала, что молодой человек перевозил амфетамин, также известным как "фен". У него было 50 граммов, что считается крупным размером.

Юноша привлек к себе внимание сотрудников подразделения полиции по охране общественного порядка в момент курения на территории Финляндского вокзала. Для выяснения обстоятельств он и был доставлен отделение, где у него нашли запрещенное вещество.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку психотропных веществ в крупном размере". Максимальная санкция – лишение свободы до 20 лет.

Ранее в Петербурге пресекли деятельность интернет-торговцев наркотиками.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО