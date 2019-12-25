Финансового коуча из Петербурга осудили на 3 года колонии за мошенничество

Женщина продавала образовательные курсы, обещая высокие доходы, но фактически обучение не проводила.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор автору курсов по заработку Валерии Вагаповой. Женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к трём годам заключения в исправительной колонии. Об этом 8 июля сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Суд установил, что в период с мая 2023 года по апрель 2024 года фигурантка незаконно получила деньги от семи человек на общую сумму 4,47 миллиона рублей. Вагапова продавала образовательные курсы, обещая клиентам высокие доходы и финансовую защиту. Она представлялась успешным профессионалом, а также использовала поддельные положительные отзывы. С покупателями заключались договоры-оферты, которые снимали с неё ответственность за качество образовательных услуг.

По данным суда, женщина, завоевав доверие аудитории, помогала потерпевшим оформлять кредиты, а полученные заёмные средства переводила на свои подконтрольные счета под видом оплаты обучения, которое фактически не проводилось. Вину Вагапова признала и сообщила, что возместила большую часть ущерба. Задержали её осенью 2024 года. Ранее СМИ писали, что стоимость курсов для каждого ученика составляла от 400 до 700 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV