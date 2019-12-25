Организаторы финансовой пирамиды в Петербурге обманули более 260 граждан

Один из офисов располагался на Невском проспекте.

Экономическая полиция ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержала троих подозреваемых в похищении денег граждан под видом потребительского кооператива. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

По данным оперативников, группировка начала работать в 2016 году. Злоумышленники обманывали граждан вплоть до декабря 2020 года. Предположительно, кооператив возглавлял 37-летний петербуржец. Ему помогали 30-летняя сожительница, две женщины 37 и 39 лет, а также 39-летний мужчины. Аферисты позиционировали себя как кредитный кооператив. Они якобы принимали деньги под проценты и выдавали займы гражданам и юрлицам. На самом деле деньги похищались. В Петербурге работали 7 офисов, в том числе на Невском проспекте.

Злоумышленники обманули более 260 граждан на общую сумму более 107 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

На данный момент задержаны все участники группы, кроме одного.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО