Финал Кубка России по пляжному волейболу начался в Петербурге

Организаторы подготовили для зрителей не только захватывающие игры, но и множество активностей.

С 17 по 20 июля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоится финал Кубка России по пляжному волейболу. В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены страны, включая призёров Олимпийских игр, чемпионов мира, победителей и призёров этапов Мирового тура и чемпионатов Европы.

В первый день, 17 июля, пройдут матчи группового этапа. 18 июля начнётся плей-офф с игр 1/8 финала. 19 июля состоятся четвертьфиналы и полуфиналы, а 20 июля будут разыграны бронзовые и золотые медали.

Финальный день обещает быть насыщенным: кроме основных матчей турнира, пройдут решающие встречи молодёжного Кубка России и любительского турнира Team Krasilnikov.

Организаторы подготовили для зрителей не только захватывающие игры, но и множество активностей: мультифункциональное пространство, шоурум, зоны для общения и нетворкинга, автограф-сессии со звёздами и памятные сувениры.

Как отметили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола, Петербург уже второй раз становится площадкой для этого яркого спортивного события.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские школьники поучаствуют во всероссийских турнирах по футболу.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)