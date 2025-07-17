Петербургские школьники поучаствуют во всероссийских турнирах по футболу

Финальные игры состоятся в Москве в два этапа: с 10 по 14 сентября и с 17 по 21 сентября.

Российский футбольный союз (РФС) обнародовал список команд, которые примут участие в заключительном этапе общероссийского турнира "Кожаный мяч – Школьная футбольная лига". Финальные игры состоятся в Москве в два этапа: с 10 по 14 сентября и с 17 по 21 сентября, пишет "Вечерний Петербург".

В рамках Всероссийской Школьной футбольной лиги по мини-футболу состязания пройдут в двух возрастных категориях: среди игроков не старше 13 лет (2013–2014 года рождения) и среди участников до 15 лет (2011–2012 года рождения). Всего в турнире заявлены 96 мужских и 64 женских команды, представляющие 46 российских регионов. В общей сложности запланировано проведение 544 игр. Информация об этом поступила в редакцию "Вечернего Санкт-Петербурга" от пресс-службы футбольной федерации Северной столицы.

Санкт-Петербург на соревнованиях представят:

Команда мальчиков 2013–2014 годов рождения из ГБОУ школы №199 Приморского района;

Команда девочек 2011–2012 годов рождения из ГБОУ школы №583 Приморского района;

Команда мальчиков 2011–2012 годов рождения из школы №93 Пушкинского района.

В рамках сотрудничества между РФС и Движением Первых, 16 команд-победителей регионального этапа "Кожаного мяча – Школьной футбольной лиги" из 15 субъектов федерации получат приглашение на финальный этап всероссийского проекта "Вызов Первых", который планируется провести в Красноярске с 14 по 18 августа.

Санкт-Петербург на этом этапе представит команда девочек 2013–2014 годов рождения из ГБОУ средней школы №511 Пушкинского района, одержавшая победу в региональном этапе.

Ранее мы сообщили о том, что сспортсмен из Петербурга одержал победу на первенстве Европы по боксу.

Фото: пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга