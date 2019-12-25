Фильм Алексея Германа-младшего включили в программу Каннского кинофестиваля

В фильме сыграли Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова.

Фильм Алексея Германа-младшего "Дело" включили в программу Каннского кинофестиваля. Его покажут в рамках "Особого взгляда". Информация об этом появилась 3-го июня в официальном аккаунте фестиваля в Twitter.

Ранее фильм назывался "30 дней, 30 ночей". Его сняли в Репино в 2020 году за 25 дней.

Кинорежиссер уже прокомментировал радостное событие у себя в Facebook. Он рассказал о том, что весь фильм снимался в одной декорации и во дворе дома, где съемочная группа ее построила. Он поблагодарил свою команду и свою жену, которая выступила в роли художника-постановщика и художника по костюмам.

Смешно, что героя фильма преследует мэр провинциального города за пост в фб, что странным образом напоминает мою жизнь, ведь мне судом пытаются заткнуть рот начальники Союза Кинематографистов Питера, когда я задаю острые вопросы по Дому Творчества Репино. написал Герман-младший.

Сейчас режиссер работает над фильмом "Воздух". Планируется, что он выйдет в следующем году. Визит в Канны заберет у него время работы над "Воздухом", отмечает режиссер, но все же Герман-младший планирует поехать на кинофестиваль впервые в качестве конкурсанта.

Фото: Facebook / Ольга Любимова