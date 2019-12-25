Режиссёр Герман-младший снял в Репино фильм о преподавателе вуза

Съемки длились всего 25 дней.

В поселке Репино завершились съемки полнометражной киноленты режиссера Алексея Германа-младшего. Фильм носит рабочее название "30 дней 30 ночей".

Режиссер рассказал, что сценарий лежал пару лет, а съемки продлились всего 25 дней.

С одной стороны, нужно было поддержать коллектив, чтобы сохранить костяк съёмочной группы, с другой − очень мучительно сидеть без работы, без приложения усилий поделился Герман-младший.

Фильм расскажет историю преподавателя вуза в небольшом городке, который вступил в борьбу за свои идеалы, своё имя, а порой и за существование.

В ролях: Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич и другие. Главная роль –Мераб Нинидзе.

Ранее мы писали, что Алексей Герман-младший не сможет возобновить съемки фильма "Воздух".

Фото: Википедия / A.Savin